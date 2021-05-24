فرنسا تحث شركات الطيران لديها على عدم التحليق فوق أجواء بيلاروسيا

حث وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست دجيباري، الخطوط الجوية الفرنسية على عدم التحليق فوق أجواء بيلاروسيا، فضلا عن إعلانه تعليق جميع تصاريح رحلات شركة الطيران الوطنية لبيلاروسيا "بيلافيا" إلى فرنسا.

وكتب وزير النقل على حسابه على تويتر": "لضمان سلامة أمن الركاب، طلبت من شركات الطيران العاملة في فرنسا عدم التحليق فوق أجواء بيلاروسيا، فضلا عن تعليق كافة تصاريح شركة الطيران الوطنية لبيلاروسيا "بيلافيا".

باريس - سبوتنيك . جاء ذلك ردا على قيام مقاتلة بيلاروسية بإرغام طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" على الهبوط في مطار مينسك يوم 23 مايو/أيار.

في سياق متصل، اقترح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الاثنين، فرض عقوبات على قطاع الطيران المدني في بيلاروسيا بعد حادث طائرة "ريان إير" في مينسك.

وقال دي كرو في خطاب نقلته قنوات تلفزيونية محلية، إن "حياة أكثر من 100 مواطن أوروبي تعرضت للتهديد، وهذا عمل غير مسبوق، لا يمكننا قبوله".

وتابع: "في رأيي، من الضروري النظر في فرض عقوبات على الطيران المدني".

ووفقا للوزير دي كرو، فإن "القيود قد تؤثر على الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا، فضلا عن استخدام المجال الجوي لهذا البلد".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك".