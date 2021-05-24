الاتحاد الأوروبي يتضامن مع لاتفيا عقب طرد دبلوماسييها من بيلاروسيا

أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا، يوم الاثنين، أعربوا فيه عن تضامنهم مع لاتفيا وذلك على خلفية طرد دبلوماسييها من بيلاروسيا.

بروكسل - سبوتنيك . وقال البيان "نحن، القادة الأوروبيون، نعبر عن تضامنا مع لاتفيا فيما يتعلق بالطرد غير المبرر لدبلوماسييها".

وأعلن وزير الخارجية البيلاروسية، فلاديمير ماكي، بوقت سابق عن طرد سفير لاتفيا وجميع أفراد طاقم السفارة في مينسك، رداً على استبدال السلطات اللاتفية العلم البيلاروسي بعلم المعارضة وذلك على هامش بطولة العالم للهوكي.

وعبّر ماكي عن أسفه لاستبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة البيلاروسية أثناء ألعاب مباراة العالم للهوكي على الجليد التي تستضيفها ريغا، والتي حضرها وزير الخارجية اللاتفي وعمدة العاصمة اللاتفية، وقال: "إنه من المؤسف أن وزير خارجية لاتفيا شارك في هذا الحادث".

من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية اللاتفية أنها تعتزم الرد بطريقة مماثلة على طرد الدبلوماسيين اللاتفيين من بيلاروسيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ردا على تصرفات بيلاروسيا، استدعت وزارة خارجية لاتفيا القائم بأعمال السفارة لإبلاغه بأفعال مماثلة وطرد دبلوماسيين بيلاروسيين حتى تطبيع العلاقات".