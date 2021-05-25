دول أفريقية تضع جيشها على أهبة الاستعداد للقضاء على جرائم الاغتصاب

قال الرئيس الغامبي، أداما بارو، إن أفرادا وجماعات استغلوا الحرية والديمقراطية للقيام بأعمال إجرامية.

وتابع الرئيس الغامبي، في بيان متلفز، أنه وضع الجيش على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الجرائم، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشار إلى أن الجماعات تستغل المناخ الديمقراطي منذ 2017 لش هجمات عنيفة، وجرائم من بينها حيازة الأسلحة والاغتصاب والسطو، و"معظمها ينتهي بشكل مأساوي ووفيات".

وقال بارو، إن الجيش سيحمي مع الشرطة الأرواح والممتلكات في البلاد.

ولم ترق العملية الأخيرة لقوات الشرطة الغامبية لضبط المجرمين إلى مستوى توقعات الرأي العام. وتعهد بارو بتعزيز قدرات الشرطة بالتدريب والمعدات.