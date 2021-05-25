قائد عسكري إيراني: غواصاتنا بين أفضل 5 في العالم

أعلن الأدميرال مرتضى درخوران، قائد قوات مغاوير البحرية الإيرانية، أن بلاده هي الخامسة بين أفضل دول العالم في تصنيع الغواصات.

وحسب وكالة الأنباء "إرنا"، قال درخوران، إن بلاده الخامسة بين دول صناعة الغواصات حول العالم، وذلك "بفضل قواتها الاستراتييجة".

وخلال إحياء ذكرى تحرير خرمشهر، اعتبر درخوران أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية جعلت القوات البحرية الإيرانية من الأفضل على مستوى العالم فى مجالات صناعة السفن والمدمرات والبارجات.

وأشار إلى قائد الثورة الإسلامية وجه بتواجد إيران في الخليج، "هذه الأوامر طبقت عمليا، وأن جميع الدول تعلم أن إيران متواجدة في البحر باقتدار ولن يستطيع أي طرف أن يقوم بتحرك بحري ضدها".

وحسب الأدميرال مرتضى درخوران، شاركت القوات البحرية فى تحرير مدينة خرمشهر وقت الحرب.