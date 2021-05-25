أوكرانيا تعلق حركة الطيران مع بيلاروسا ابتداء من الغد عقب حادث "راين آير"

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف حركة الطيران مع بيلاروسا، اعتبارا من يوم الغد السادس والعشرين من أيار/ مايو الجاري، على خلفية حادث هبوط طائرة "راين آير" في مينسك.

كييف - سبوتنيك. وكتب رئيس الوزراء في قناة "تلغرام": "ابتداء من الساعة 00.00 (نفس توقيت موسكو) توقف أوكرانيا حركة الطيران مع بيلاروس. وقد أصدرت الحكومة في اجتماع استثنائي تعليمات لوزارة البنية التحتية ودائرة الطيران الحكومية ومؤسسة "أوكرأيروروخ" [لإدارة وخدمات النقل الجوي] باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على شركات الطيران الأوكرانية التحليق في المجال الجوي لجمهورية بيلاروس".

وأفاد أيضاً أن دائرة حرس الحدود الأوكرانية صدرت لها تعليمات بوقف تسجيل الركاب المسافرين من وإلى بيلاروسيا في نقاط الجمارك في المطارات.

وأضاف شميغال أن: "الوضع مع الهبوط الاضطراري لطائرة "راين آير "في مينسك هو انتهاك لاتفاقية الطيران المدني الدولي. ويهدف قرار حكومتنا إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب".

قرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة "راين أير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وكانت عدة دول أوروبية علقت الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا.