موسكو ترحب بتمديد اتفاق التفتيش بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، ترحيب روسيا بتوصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتفاق حول تمديد التفتيش على المنشآت الإيرانية.

وقالت زاخاروفا: " نرحب بالتوصل إلى هذه الاتفاقيات . ننطلق من حقيقة أنها تهيئ المجال السياسي اللازم لمواصلة المفاوضات المكثفة الرامية إلى ضمان تنفيذ مستدام وكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني".

كان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أعلن، يوم الأحد الماضي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، وذلك عقب انتهاء اتفاق الضمانات الشامل يوم السبت الموافق لـ22 أيار/ مايو الجاري، ومدته ثلاثة أشهر، بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح قاليباف، أنه "ابتداء من 22 أيار/ مايو بانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".

يأتي هذا في وقت حذر فيه دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذ اتفاق 2015 النووي.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أن طهران ستواصل المحادثات في فيينا "لحين التوصل إلى اتفاق نهائي" حول عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات.