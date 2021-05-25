الخارجية الصينية تعلق على حادثة طائرة "رايان إير"

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بتصعيد التوتر بشأن حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "ريان إير" في مطار مينسك.

وقال الدبلوماسي في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة. قبل أن يتم إثبات الحقائق والصورة الحقيقية (لما حدث)، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا إلى فرض عقوبات إضافية على مينسك، في أقرب وقت ممكن، على خلفية هذه الحادثة؛ وذلك في إطار الأنظمة ذات الصلة.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الأيرلندية، المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت، بوقت سابق، في مطار مينسك، بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

وأكدت الفحوصات، التي جرت عقب هبوط الطائرة، عدم صحة البلاغ؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروس على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بروتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من الطائرة، أثناء توقفها في مطار مينسك.