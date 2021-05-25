إعلام: الرجل الذي أحدث شرخا بين المغرب وإسبانيا "سيبقى لأجل غير مسمى"

ذكر إعلام إسباني أن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الموجود حاليا في مستشفى سان بيدرو بلوغرونيو، سيبقى في المستشفى "إلى أجل غير مسمى".

جاء ذلك بصحيفة "لا راثون" الإسبانية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر محلية، وذلك بعد تصريحات نقلتها صحيفة "أوك دياريو" اليمينية، عن القيادي في البوليساريو سالم البصير، بأن غالي "يخطط لمغادرة إسبانيا في الأيام المقبلة".

وبشأن مثوله المرتقب أمام المحكمة الإسبانية العليا بمدريد في الأول يونيو/ حزيران المقبل، قالت مصادر "لاراثون"، إن ذلك متعلق بـ"حالته الصحية"، و"تطورها بشكل إيجابي". كما أكدت أن وضع غالي في إسبانيا "قد يستمر عدة أيام أو أسابيع أو أشهر".

وكانت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، ذكرت الأحد الماضي، أنه على غالي مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام المحكمة العليا الإسبانية، بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية وقبل أن يعود لبلاده.

ووصل زعيم جبهة البوليساريو إلى مدريد الشهر الماضي، قادماً من الجزائر لتلقي العلاج. وأعرب المغرب عن غضبه من قرار إسبانيا استضافة غالي دون إبلاغ الرباط، وقالت إنه استخدم وثائق سفر مزوة، قدمتها له الجزائر.

ويواجه غالي استدعاءً للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية "جرائم حرب" مرفوعة ضده. لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلباً قدمه المدعون للقبض عليه.

وحث المغرب إسبانيا، السبت، على فتح تحقيق في ملابسات وصول غالي إليها لتلقي العلاج الطبي، وتفسير نتائجه للرباط.

واستدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا كريمة بنيعيش الخميس الماضي للتشاور، على خلفية الأزمة مع مدريد، مشدداً على أنها "لن تعود إلى إسبانيا ما دامت الأزمة مستمرة".