ما هي أول دولة أوروبية تحقق "مناعة القطيع"؟

أعلنت مالطا تطعيم 70% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن وزير الصحة المالطي كريس فيران، أن بلاده بهذا الإنجاز أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحقق ما يسمى بـ "مناعة القطيع".

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي الاثنين: "عملية التطعيم تتم بمعدل شخص كل 5 ثواني".

وأوضح فيرن أن: "42% من الأشخاص البالغين حصلوا على جرعتين من اللقاح".

وأشار إلى أن عملية التطعيم مفتوحة حاليا أمام كافة السكان لمن هم فوق الـ 16 عاما، موضحا أن الأطفال بداية من سن الـ 12 عاما سيتم تطعيمهم أيضا بمجرد أن تعطي السلطات الطبية الأوروبية الضوء الأخضر.

كما أعلن أن ارتداء الكمامات الإلزامي سوف يرفع في 1 يوليو/ تموز، عن الأشخاص الحاصلين على اللقاح طالما استمر تراجع الإصابات.

وكانت السلطات الصحية أعلنت في وقت سابق أن ارتداء الأقنعة لن يكون ضروريا على الشواطئ اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران.

ورفعت السلطات في مالطا أمس الاثنين القيود المفروضة على الصالات الرياضية وحمامات السباحة، فيما مددت ساعات عمل المطاعم حتى منتصف الليل، بعد أن كان عليها أن تغلق في الساعة 5 مساء.

ومصطلح مناعة القطيع يعني أن يكون لدى نسبة كبيرة من البشر مناعة ضد هذا الفيروس، وبذلك يصبح من الصعب انتقال الفيروس من شخص لآخر مما يحدّ من حركته.