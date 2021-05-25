المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في زيارة رسمية للرياض وسلطنة عمان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ، تيموثي لانديركينغ، سيزور السعودية وسلطنة عمان اليوم لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في اليمن مع كبار المسؤولين.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية أن "المبعوث الخاص ليندركينغ سيلتقي مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من السعودية وسلطنة عمان، وسيواصل أيضا العمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي وصل هو الآخر، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض للتشاور بشأن تخفيف القيود على المنافذ التي تديرها جماعة أنصار الله"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وسيركز ليندركينغ خلال زيارته على الإنجاز المبكر لوقف إطلاق النار الشامل والوطني المستدام في اليمن، من أجل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع الأساسية من وإلى اليمن وإنشاء إمدادات منتظمة للسلع حتى لا تعيق سير عمليات المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن والانتقال إلى عملية سياسية شاملة.

يذكر أنه في وقت سابق، شدّد مارتن غريفيث، على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما حذّر غريفيث من التبعات الإنسانية والخطر الذي تشكله الهجمات على فرص استئناف العملية السياسية في اليمن.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من ست سنوات، من نزاع دام مدمر بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تسبب بجرح وقتل مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين، كما أدى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية للمناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وانتشار الأمراض المعدية والأوبة، وحتى المجاعة في بعض المناطق.