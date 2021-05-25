القضاء الإيطالي يعلن رسميا أسماء 4 مسؤولي أمن مصريين متهمين بقتل ريجيني

قالت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، إن القضاء الإيطالي وجه الاتهام رسميا لأربعة مسؤولي أمن مصريين في واقعة خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت أن محكمة في روما وجهت الاتهام لللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، والعقيد هشام حلمي في مقتل جوليو ريجيني.

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا"، تم التوقيع على طلب توجيه الاتهام ضد الأربعة من قبل المدعي العام في روما ، ميشيل بريستيبينو ، والمدعي العام ، سيرجيو كولايوكو. وستعقد المحاكمة المقرر عقدها يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل أمام محكمة الجنايات في روما.