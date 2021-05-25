إستونيا وفرنسا وأيرلندا بصدد طرح يوم غد في مجلس الأمن حادثة طائرة "راين آير"

كشف مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك عن نية كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا مناقشة يوم غد الأربعاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حادثة هبوط طائرة شركة "راين آير" في بيلاروس.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال الدبلوماسي إن: "إستونيا وفرنسا وأيرلندا أعلنت لأعضاء مجلس الأمن أنها تعتزم إثارة قضية الهبوط القسري للطائرة في بيلاروس".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، قبل أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروس على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.