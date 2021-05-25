البيت الأبيض: نتوقع "محادثات صعبة" بين بايدن وبوتين

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع "محادثات صعبة" بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل.