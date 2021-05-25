شركة شحن الحاويات الدنماركية تغير مسارها عن قناة السويس وتختصر الطريق عبر روسيا

غيرت شركة شحن الحاويات الدنماركية الكبري "ميرسك"، اليوم الثلاثاء، مسارها المعتاد من قناة السويس في مصر، إلى العبور من جنوب شرق آسيا ثم المرور على طول خط السكك الحديدية الروسية إلى نوفوروسيسك ثم إلى تركيا.

ووفقا لإدارة الجمارك في شرق آسيا، تم بالفعل تخليص الشحنات الأولى في سواحل بريموري يوم أمس الاثنين، وفقا لما نقله موقع قناة "زفيزدا" الروسية.

وقالت إدارة الجمارك: "إنها أصدرت 247 حاوية ترانزيت من دول جنوب شرق آسيا إلى تركيا، وقد وصلت الشحنة إلى ميناء فوستوشني (إقليم بريمورسكي)، ووضعت قطع غيار السيارات وبولي بروبلين في حاويات".

ويعتبر الطريق الجديد لتسليم البضائع من جنوب شرق آسيا إلى مناطق البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​عبر موانئ فوستوشني ونوفوروسيسك، قد قلّص الوقت بمقدار النصف، ومدة التسليم عبر السكك الحديدية الروسية هي 12 يوما.

من جهته، أوضح يوري كيشينسكي، النائب الأول لرئيس الجمارك، أن "إجمالي وقت العبور من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول هو 25-30 يوما، في حين أن الطريق البحري التقليدي عبر قناة السويس يكلف من 40-45 يوما".

وفي وقت سابق، في عام 2019 ، افتتحت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي شركة متخصصة في الشحن الدولي للحاويات والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ، طريقًا سريعا لتسليم البضائع بين آسيا وأوروبا عبر موانئ فوستوشني وسانت بطرسبرغ. ومنذ بداية عام 2021 ، تم عبور بالفعل 1986 حاوية على طول هذا الطريق.