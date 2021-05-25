بلينكن: إيران أقرب اليوم لإنتاج السلاح النووي لذلك يجب إعادتها للاتفاق النووي

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاق النووي منع إيران من مواصلة أنشطتها النووية، مشيرا إلى أن الانسحاب من الاتفاق جعل طهران أقرب إلى امتلاك السلاح النووي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من القدس عقب محادثاته مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين "الاتفاق النووي مع إيران كان أكثر اتفاق يخضع للرقابة في التاريخ".

وأضاف أن "طهران أقرب اليوم لإنتاج السلاح النووي لذلك يجب إعادتها للاتفاق النووي".

وتابع "نحاول معرفة مدى إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرا إلى أن بلاده تتفق مع إسرائيل في ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وفي الملف الفلسطيني، رحب بلينكن بوقف إطلاق النار في غزة ودعا للبناء عليه.

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، قد تعهد، اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونغرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.