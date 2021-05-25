بيان أمريكي أوروبي مشترك: الانتخابات الرئاسية السورية لن تكون حرة ولا نزيهة

أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية السورية، التي يتنافس فيها الرئيس السوري بشار الأسد مع مرشحين آخرين والمقرر إجراؤها في الداخل السوري غدا لن تكون حرة أو نزيهة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك "نود أن نوضح أن الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/مايو لن تكون حرة ولا نزيهة"، مضيفين "نستنكر قرار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بإجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

وأضاف البيان "يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، لكي تكون الانتخابات ذات مصداقية، يجب السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة".

وتابع البيان "بدون هؤلاء لا تؤدي هذه الانتخابات المزورة أي تقدم نحو تسوية سياسية".

وأضاف الوزراء في البيان "نحث المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/ مايو الجاري، فيما صوت السوريون بالخارج عليها الخميس الماضي، وسيخصص 12 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.