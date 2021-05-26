بايدن يعترف بـ"عدم جدوى" إيقاف مشروع "التيار الشمالي-2" للغاز

أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن فرض عقوبات ضد بناء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" في أوروبا، غير مجدية في هذه المرحلة، كون المشروع على وشك الانتهاء.

موسكو - سبوتنيك. وفقا لمجمع الصحافة في البيت الأبيض ، قال بايدن إن" العقوبات الأمريكية ضد مشروع "التيار الشمالي- 2" لن تؤدي إلى وقفه، كونه أصبح شبه مكتمل".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"؛ مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب، كما فرضت عقوبات ضد سفينة "فورتونا" ومالكتها شركة "كا في تي - روس".

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، المشغلة لمشروع "التيار الشمالي-2"، في نيسان/أبريل المنصرم، أن سفينة " الأكاديمي تشيرسكي، قد بدأت بمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في المياه الدنماركية، والذي بدأته شركة أنابيب فورتونا منذ بداية شباط/فبراير.

وأكملت شركة "نورد ستريم – 2"، في كانون الأول/ديسمبر 2020، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا.