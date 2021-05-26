واشنطن تعلن نسبة القوات العائدة من أفغانستان في الفترة الأخيرة

أعلنت قيادة ​القوات​ المركزية الأمريكية عن استكمال عملية الانسحاب الكاملة من ​أفغانستان​ بنسبة تتراوح بين 16 و25 في المئة، في حين قال مسؤولون عسكريون إنه من المنتظر أن تكتمل العملية في منتصف يوليو/ تموز بدلاً من 11 سبتمبر/ أيلول المقبلين.

وأصدرت ​القيادة​ المركزية الأمريكية بيانا رسميا جاء فيه: "منذ قرار الرئيس ​جو بايدن​، أخرجت ​الولايات المتحدة​ حوالي 160 شحنة من طراز "سي -17" من أفغانستان، وتم تسليم 10000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة سلمت 5 منشآت عسكرية في أفغانستان إلى ​الجيش الوطني​ الأفغاني"، مضيفا "تقدر قيادة القوات المركزية أن الانسحاب قد اكتمل بنسبة تتراوح بين 16 و 25 في المئة"، فيما لم يصدر بشكل رسمي بعد عدد الجنود الإجمالي الذين تم سحبهم.

على الصعيد نفسه، أشار مسؤولون عسكريون، في تصريحات أدلوا بها لصحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية، أن عملية الانسحاب من أفغانستان ستنتهي بحلول منتصف تموز، أي قبل نحو شهرين من ذكرى 11 أيلول.

وأوضح المسؤولون أن قوات ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو" ستستمر في تدريب القوات الأفغانية.

جدير بالذكر أنه في أعقاب قرار بايدن، الخاص بسحب جميع ​القوات الأمريكية​ من أفغانستان بحلول ذكرى ​هجمات 11 ايلول​، تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل/ نيسان الماضي.