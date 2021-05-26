إيران تهنئ لبنان بمناسبة عيد النصر والتحرير

أبرق وزير الخارجية الإيرانية، ​محمد جواد ظريف، في رسالتين منفصلتين إلى وزيرة الخارجية اللبنانية بالوكالة، زينة عكر، والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، تهنئة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير عام 2000.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، رسائل ظريف للبنانيين، حيا فيها "ذكرى تحرير جنوب ​لبنان​ وتضحيات مقاتلي المقاومة اللبنانية الشجعان".

وأشار ظريف في رسائله إلى، أن "التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب و​الحكومة​ و​الجيش​ والمقاومة اللبنانية كرمز للانتصارات على العدو الصهيوني"، معربا عن "أمنياته بالعزة والكرامة للحكومة والشعب وعوائل ​شهداء المقاومة​".

كما أكد ثقته بأن "المسار الذي بدأه القادة ​اللبنانيون​ بوعي سيضع لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى".