إيران تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم دولية" وتطالب بمحاكمة القادة

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن "الكيان الصهيوني ارتكب جرائم دولية في الهجوم الأخير على قطاع غزة، لذلك يجب محاكمة مسؤوليه".

وأعرب تخت روانجي، في اجتماع لمجلس الأمن، عن أسفه من أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لازالوا هم الضحايا الرئيسيين للنزاعات، إضافة إلى ما تتعرض له الأهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس من هجمات، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "الفلسطينيين عندما اعترضوا على الممارسات التعسفية غير القانونية واجهتهم قوات الاحتلال الصهيونية بحملات من القمع الوحشي"، مؤكدا أن هذه الجرائم تعد خرقا سافرا للمبادئ الاساسية للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم مسؤولي الكيان الصهيوني إلى المحاكمة.

وأشار ممثل إيران في الأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى حتى في إصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، معتبرا قتل المدنيين وقصف الأهداف المدنية خرقا واضحا للقانون الدولي.

وتأتي هذه التصريحات، عقب تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل دام 11 يوما، قبل أن يوافق الطرفان على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه فجر الجمعة الماضية.

وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، وإلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.