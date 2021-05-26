روحاني يشير إلى تفاهمات بمفاوضات فيينا ويطالب واشنطن برفع العقوبات

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه تم الاتفاق على القضايا الأساسية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مطالبا الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن طهران.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن بلادنا".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على القضايا الأساسية مع مجموعة (5+1)، وتوصلنا إلى تفاهمات مشتركة في مفاوضات فيينا".

وكان روحاني قال، يوم الأربعاء الماضي، إن حكومته تواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي، حرصا على مصالح الشعب الإيراني وسعيا لرفع الحظر الظالم عنه. وأوضح روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات إلاَ وخرجت منها منتصرة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.