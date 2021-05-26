متظاهرون يحرقون مبنى قصر العدل في كولومبيا ويمنعون رجال الإطفاء من إخماده

شهدت العديد من المدن الكولومبية، بينها العاصمة بوغوتا ، مسيرات احتجاجية على نظام ضريبي حكومي، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف أدت إلى إضرام النار في مبنى قصر العدل، فيما منع المحتجون رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء: "النيران تلتهم المبنى في مدينة تولوا الغربية".

وقام المتظاهرين بقطع الطرق أمام المركبات، ووصف وزير العدل، ويلسون رويز أوريجويلا، أعمال المتظاهرين بـ "الإرهابية".

A courthouse in Colombia 🇨🇴 has been set on fire. pic.twitter.com/SFV9Gt9037 — 🇵🇸PALESTINE WILL BE FREE🇵🇸 (@ProtestaBloc) May 26, 2021

يشار إلى أن الأمم المتحدة حثت قوات الأمن الكولومبية على الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية، بينما ألقت الحكومة باللوم في العنف في البلاد على المتمردين اليساريين.