بريطانيا تؤكد التزامها بحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، مجددا التزام بلاده بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي.

وقال راب عبر حسابه على "تويتر": "أكدت مجددا على التزام (المملكة المتحدة) بحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى مع إيران، والتزامنا بأمن إسرائيل، في اجتماعي مع جابي أشكينازي".

وأضاف "من الضروري إحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".

Reiterated the 🇬🇧 commitment to a two-state solution, the importance of a stronger nuclear deal with Iran & our commitment to Israel’s security in my meeting with @Gabi_Ashkenazi today. Vital we make progress towards a more positive future for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/L2cdkjSmIn — Dominic Raab (@DominicRaab) May 26, 2021

​وتأتي هذه التصريحات، عقب تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل دام 11 يوما، قبل أن يوافق الطرفان على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه فجر الجمعة الماضية.

وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي، وإلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.