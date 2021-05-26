لوكاشينكو: بيلاروسيا على شفا حرب "جليدية" مع الغرب

أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أن الدول الغربية تمارس ضغوطا بمختلف المستويات على بلاده، مشيرا أن مينسك على شفا حرب "جليدية" مع الغرب.

ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية تصريحات لوكاشينكو خلال اجتماعه مع البرلمانيين وأعضاء مجلس الجمهورية واللجنة الدستورية في العاصمة مينسك قال خلالها: "إن بيلاروسيا وجدت نفسها تحت ضغط لم تواجهه أي دولة أخرى من قبل".

وأضاف لوكاشينكو قائلا: "الدول الغربية تتصرف بهذه الطريقة بدافع الحسد والعجز، لأن الانقلاب الذي خططوا له قد فشل وطوال عام 2020 تم ممارسة ضغط غير مسبوق على بيلاروسيا. لقد شاهدتم ذلك. لم تواجه أي دولة في العالم مثل هذا الإرهاب متعدد الأوجه والمستويات".

وناشد الرئيس البيلاروسي شعبه الحفاظ على بلادهم "لقد اختارنا الوقت ووجدنا أنفسنا في طليعة حرب جليدية جديدة وليست باردة بالفعل والدولة التي لن تخضع للضغط المختلط يمكنها البقاء على قيد الحياة".