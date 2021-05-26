انفجار خط نقل أكسجين لشركتي بتروكيماويات في إقليم بوشهر جنوبي إيران

أعلن محافظ مدينة عسلويه، عبد النبي يوسفي، مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، إثر انفجار وقع بخط نقل الأكسجين لشركتي بتروكيماويات بمدينة عسلويه، في إقليم بوشهر جنوبي إيران، لافتا إلى أنه تم السيطرة على الحريق، ويتم تشكيل مجموعة عمل للتحقيق في الحادث.

طهران - سبوتنيك. وقال محافظ مدينة عسلويه عبد النبي يوسفي، حسبما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية، اليوم الأربعاء "تسبب حادث انفجار خط نقل الأكسجين لشركتي بتروكيماويات في مدينة عسلويه في مصرع شخص وإصابة موظفين آخرين بحروق".

وأضاف أن "قوات الإطفاء أخمدت الحريق الذي نجم عن الانفجار.. وتم تشكيل مجموعة عمل فنية طارئة للتحقيق في سبب الحادث وسيتم الإعلان عن أسباب الانفجار بعد معرفة أبعاده وأسبابه".

وفي بداية الشهر الجاري، اندلع حريق واسع النطاق عند مدخل مدينة بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة بوشهر النووية.