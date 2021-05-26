دولة أوروبية تنتصر على كورونا بفضل اللقاح الروسي

أعلنت دولة أوروبية عن انتصارها على فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل استخدامها واعتمادها على لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وذكرت قناة "زيفزدا" الروسية، في تقرير لها، أن دولة سان مارينو، الواقعة على حدود إيطاليا، انتصرت على فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل اعتماد اللقاح الروسي وتلقيح أكثر من 90% من سكان البلاد.

وقال وزير الصحة في سان مارينو، روبرتو شفاتا، إن "إمدادات اللقاح التي وعدت بها إيطاليا لتسليمها لنا توقفت، لذا بدأنا بالمفاوضات المباشرة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي واستطعنا التوصل إلى اتفاق مشترك لتصدير اللقاح الروسي".

وأضاف شفاتا قائلا: "لقد انتظرنا وقتا طويلا، وفي ذلك الوقت كان لدينا ذروة مروعة في الإصابة، وساعدتنا روسيا فقط في اللقاح، لذلك بدأ الجميع في التطعيم بسرعة".

وأشارت السلطات في سان مارينو أن نسبة المواطنين الملقحين لديها تجاوز 90% وهي تقوم بتوفير خدمة التلقيح للسياح والأجانب.