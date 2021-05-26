الدفاع الأفغانية: مقتل 186 مسلحا من "طالبان" باشتباكات مع الأمن في ولايات متفرقة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 186 عنصرا من حركة "طالبان"، وإصابة 94 آخرين، خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بولايات متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كابول - سبوتنيك . وقال بيان صادر عن الوزارة: "قتل 186 من حركة طالبان وأصيب 94 آخرون في اشتباكات مع قوات الدفاع والأمن.. كما تم تدمير كمية كبيرة من أسلحة وذخائر العدو، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف 28 نوعًا مختلفًا من العبوات الناسفة التي زرعتها حركة طالبان في أجزاء مختلفة من البلاد من قبل قوات الجيش الوطني الأفغاني".

وأضافت أن الاشتباكات وقعت في ولايات "نورستان، ولغمان، ولوغار، وميدان وردك، وزابول، وأوروزغان، وهرات، وبلخ، وجوزجان، وهلمند، وبادخشان، وتخار".

هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري؛ وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.