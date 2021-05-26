سويسرا تفجر مفاجأة بشأن حادث طائرة "ريان إير"

نفى المتحدث باسم المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الخارجية، بيير ألان إلتشينغر، اليوم الأربعاء، أن سويسرا كانت على علم بوجود "قنبلة" على متن طائرة "ريان إير"، أو أنها حذرت بيلاروسيا من هجوم إرهابي محتمل.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن السلطات السويسرية على علم بالتهديد بوجود قنبلة على متن رحلة ريان إير، المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس، وبالتالي، لم يجر إرسال أي إشارات من السلطات السويسرية إلى السلطات البيلاروسية حول هذا الموضوع".

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الإخطار المتعلق بوجود قنبلة على رحلة شركة طيران "ريان إير" جاء "من الخارج، من سويسرا"، وفي ذات الوقت (وصل الإخطار) إلى أثينا وفيلنيوس ومينسك.

الطائرة كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وهبطت يوم الأحد الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلن نشطاء حقوق الإنسان في بيلاروسيا، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها البلاد على أنها متطرفة، اعتقل من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

الحادث أثار موجات غضب وردود فعل زلزالية عالمية، بعد ادعاءات غربية بأن مينسك أجبرت الطائرة على الهبوط، في واقعة بدأت تؤثر على أعمال الشركات التي تعاني بالفعل من قيود السفر الناجمة عن الجائحة.