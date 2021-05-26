الاتحاد الأوروبي يطالب القضاء بفرض غرامة ضخمة على شركة "أسترازينيكا"

اتهم محامي الاتحاد الأوروبي "أسترازينيكا"، اليوم الأربعاء، بالفشل في احترام عقدها مع الكتلة المكونة من 27 دولة لتوريد لقاحات "كوفيد 19" وطالب محكمة بلجيكية بفرض غرامة كبيرة على الشركة.

وأحال الاتحاد الأوروبي الشركة الأنجلو سويدية إلى المحكمة في أبريل/ نيسان بعدما قالت صانعة الدواء إنها تهدف إلى تسليم 100 مليون جرعة فقط من لقاحها بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بدلا من 300 مليون متوقعة في عقد التوريد.

يرغب الاتحاد أن تقدم الشركة ما لا يقل عن 120 مليون لقاح بحلول نهاية الشهر المقبل، بعدما سلمت 50 مليون جرعة في بداية مايو/ أيار، ما يعادل ربع الكمية المتوقعة بحلول هذا الوقت البالغة 200 مليون لقاح.

وقال محامي الاتحاد الأوروبي رافائيل جافيرالي أمام محكمة في بروكسل في الجلسة الأولى لبحث القضية: "أسترازينيكا لم تحاول حتى احترام العقد"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على 10 يورو (12.2 دولار) عن كل يوم تأخير عن الجرعة الواحدة كتعويض عن عدم امتثال الشركة للعقد. سيتم تطبيق هذه العقوبة اعتبارا من 1 يوليو/ تمو 2021، إذا قبلها القاضي.

وقال المحامي إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على غرامة إضافية لا تقل عن 10 ملايين يورو لكل خرق للعقد قد يقرره القاضي. ومن المتوقع صدور حكم الشهر المقبل.