صحيفة: زعيم البوليساريو يوافق على محاكمته في مدريد

كشفت مصادر في جبهة البوليساريو أن زعيمها إبراهيم غالي وافق على المثول أمام المحكمة العليا في العاصمة الإسبانية، مدريد.

ونقلت صحيفة "إل باييس"، اليوم الأربعاء، عن المصادر ذاتها أن غالي وافق على المثول أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو، خلال الجلسة المقررة في 1 يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت المصادر أن حالته الصحية لا تسمح له بالانتقال إلى المحكمة في مدريد، وهو ما أكدته مصادر إسبانية لوسائل إعلام محلية.

ويخضع زعيم البوليساريو البالغ من العمر 71 عاما للعلاج في مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغورنو الإسبانية، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد عقب إصابته بفيروس كورونا.

وعقب دخوله إسبانيا اندلعت أزمة حادة مع الحكومة المغربية، التي اتهمت نظيرتها الإسبانية بـإدخاله بجواز سفر جزائري مزور.

ويواجه غالي دعوتين قضائيتين، تتمثل الأولى في الشكوى المقدمة في أغسطس/ آب الماضي من قبل فاضل مهدي بريكة، الناشط الصحراوي الحامل للجنسية الإسبانية، الذي اتهم الجبهة بتعذيبه.

أما الدعوى الأخرى فرفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتهم الجبهة بارتكاب جرائم "القتل والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب".