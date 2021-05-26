السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تمسك القاهرة بحقوقها المائية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، عبر التوصل لاتفاق قانوني "منصف وملزم".

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن الاجتماع بين السيسي والوزير الأمريكي في القاهرة، تطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري تمسك القاهرة بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لبلاده.

وأوضح السيسي أن ذلك يأتي من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.

ومن جانبه جدد بلينكن التزام الإدارة الأمريكية "ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف"، بحسب البيان الذي نشرته الرئاسة المصرية عبر "فيسبوك".

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير بلينكن، فور وصوله للقاهرة، للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وقال بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته للعاصمة المصرية للمرة الأولى منذ توليه منصبه، أن "مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف أن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.