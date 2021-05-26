بدأتها في 2014.. جيش كوريا الشمالية الإلكتروني متهم بسرقة بنوك عالمية

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية متهمة بسرقة مليارات الدولارات، ما يجعلها تمثل خطرا أكثر وضوحا مما تمثله برامجها التسلحية المحظورة.

ونقلت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، عن الباحث في معهد استراتيجية الأمن القومي في سيول أوه إيل-سيوك، إن "البرامج النووية والعسكرية لكوريا الشمالية تمثل تهديدات على المدى البعيد، لكن تهديداتها السيبرانية هي تهديدات فورية وحقيقية".

وبرزت قدرات الحرب الإلكترونية لبيونغ يانغ على الصعيد الدولي في العام 2014، عندما اتُهمت بقرصنة شركة "سوني بيكتشرز" للترفيه، انتقاما لبثها "ذا انترفيو" (المقابلة) وهو فيلم ساخر يهزأ بالزعيم كيم، ونتج عن الهجوم اختراق العديد من الأفلام التي لم تكن قد نشرت بعد على الانترنت، ومجموعة كبيرة من الوثائق السرية.

وتتهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء العديد من الهجمات الإلكترونية الكبيرة، ومن بينها سرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي البنغلادشي، وفي هجوم برنامج الفدية واناكراي، الذي طال دول العالم عام 2017 واخترق نحو 300 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة.

وفي تقريرها السنوي لعام 2021 المتعلق بتقييم المخاطر، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن كوريا الشمالية "لديها ربما الخبرة للتسبب بتعطيل مؤقت ومحدود لبعض شبكات البنية التحتية الحساسة" في أنحاء الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أن البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية "يطرح تهديدا متزايدا من تجسس وسرقة وهجمات"، بحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

واتُهمت بيونغ يانغ بسرقة مئات ملايين الدولارات من مؤسسات مالية ومبادلات بالعملة الرقمية "ربما لتمويل أولويات للحكومة مثل برامجها النووية والصاروخية"، خاصة وأن البرنامج السيبراني لكوريا الشمالية يعود إلى منتصف التسعينات، على الأقل، عندما قال زعيمها، آنذاك، كيم جونغ إيل، وفق تقارير، إن "جميع الحروب في السنوات المستقبلية ستكون حروب كمبيوتر".

ووحدة الحرب الالكترونية القوية لبيونغ يانغ والتي تضم 6000 عنصر والمعروفة باسم "بورو 121" (المكتب 121) تنشط من دول عدة من بينها بيلاروس والصين والهند وماليزيا، بحسب تقرير عسكري أمريكي نشر في تموز/يوليو 2020.