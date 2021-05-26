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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020

    أردوغان يتحدث عن "حقبة جديدة" بعد لقاء بايدن وتحول تركيا إلى "قاعدة عالمية"

    © REUTERS / Francois Lenoir
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    اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بمثابة حدث "سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".

    وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء،  في اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولين كبار من شركات أمريكية: "واثق بأن اجتماعنا مع السيد بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يبشر بحقبة جديدة".

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    © Sputnik . Sergey Pyatakov
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    وأكد أردوغان الحاجة إلى وجود "نهج مبني على الإخلاص والاحترام ويقوم على المصالح والقيم المشتركة لتحقيق الحجم المستهدف للتجارة مع الولايات المتحدة البالغ 100 مليار دولار".

    ونوه أردوغان في تصريحاته التي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن بلاده قد حققت ثاني أكبر نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، بعد الصين، بمعدل 1.8%، خلال فترة تفشي كورونا.

    أردوغان: سنحول تركيا إلى قاعدة تكنولوجية

    وحول الصادرات التركية، قال أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت "4 مليارات و272 مليون دولار"، خلال أول 4 أشهر من 2021 بزيادة بلغت 45%.

    وأضاف الرئيس التركي: "واثق بأننا سنحول تركيا التي تقع في قلب القارات الثلاث إلى قاعدة تكنولوجية وإنتاجية عالمية".

    وعلق أردوغان على ملف الاستثمار في بلاده، وقال: "رغم الغموض الذي سببته جائحة كورونا إلا أننا نلاحظ زيادة كبيرة في الطلب على الاستثمار بتركيا". وأضاف: "سنعمل على تبسيط نظام الحوافز في تركيا لتسهيل استفادة المستثمرين منه بشكل أكبر".

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    © Photo / pixabay - TanteTati
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    وثيقة استراتيجية للاستثمار

    وكشف الرئيس التركي عن وثيقة جديدة يتم العمل عليها من أجل الاستثمار في تركيا: "سنعلن لشعبنا وللمستثمرين الدوليين قريبًا عن وثيقة استراتيجية للاستثمار الدولي المباشر في تركيا".

    واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان في 23 أبريل/نيسان الماضي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة قادة حلف "الناتو" في بروكسل، والتي ستعقد الشهر القادم.

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    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, أردوغان
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