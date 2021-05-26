إثيوبيا: لن نخضع للضغوط التي تفرضها القوى الخارجية على سيادتنا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أن بلاده لن تخضع للضغوط التي تفرضها القوى الخارجية على سيادتها.

جاء تصريح المسؤول الإثيوبي في رسالة بمناسبة "يوم أفريقيا" الذي يتم الاحتفال به في 25 مايو/ آيار من كل عام، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وفي رسالته، وجه ديميكي التهنئة لمواطني القارة السمراء بمناسبة الذكرى 58 لإنشاء "منظمة الوحدة الأفريقية"، معتبرا أنها رمز الوحدة لجميع أبناء القارة.

وشدد المسؤول الإثيوبي على أن التزام بلدان القارة بالحفاظ على استقلالها وكرامتها يحظى بأهمية تاريخية مشرقة في ظل الاحتفال بيوم أفريقيا.

ولفت إلى أن "الأبطال الإثيوبيين" انتصروا على القوى الاستعمارية الغازية بالطريقة البطولية التي تعد انتصارا للسود في معركة "العدوة".

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن السبب التاريخي للاحتفال بيوم أفريقيا هو إحياء ذكرى الانتصار في النضال ضد الاستعمار.

واعتبر أن هذه شهادة على حقيقة أن بلاده لن نخضع مطلقا للضغوط الخارجية الجائرة، مؤكدا أن الإثيوبيين سيواصلون الحفاظ على مبادئ الوحدة والاحترام والنصر والحرية والمنافسة.

ودعا كافة المعنيين إلى العمل الجماعي حتى تبقى إثيوبيا مصدر إلهام للحرية والفخر لأفريقيا بأكملها في المستقبل.