تسجيل
20:43 GMT26 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس 13 أبريل 2021

    نتنياهو يهدد بعمل منفرد.. هل توجه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران؟

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969863_0:115:2708:1639_1200x675_80_0_0_9198c5015b19436fb805b3e0ef6352d9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105261049082388-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    في الوقت الذي تشير فيه الرسائل السياسية إلى إحراز المفاوضات الإيرانية الأمريكية في فيينا تقدمًا ملحوظًا، هددت إسرائيل بإمكانية توجيه ضربة عسكرية منفردة إلى طهران.

    وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده يمكن أن تقوم بعمل عسكري ضد المواقع النووية للجمهورية الإسلامية دون موافقة واشنطن، وفقا لمونت كارلو.

    روسيا الولايات المتحدة
    © AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
    مسؤول روسي: مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا لحل المسائل العالقة في اتفاق إيران النووي

    واستبعد مراقبون إمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إلى المفاعلات النووية الإيرانية، مؤكدين أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق محاولة الضغط على أمريكا لعدم تقديم أي تنازلات في مفاوضات فيينا.

    وقال نتنياهو في احتفال بمناسبة تعيين رئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيا، وبحضور العديد من أعضاء الموساد: "المهمة الأولى لكل واحد منكم هي منع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية".

    وتابع: "أنا أقدر كثيراً صديقتنا الولايات المتحدة، التي كانت تقف إلى جانبنا لسنوات عديدة. هذا جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، لكن يمكن أن يكون هناك وضع يتطلب فيه هدفنا الأسمى -أي ضمان عدم إنهاء آيات الله في طهران لآلاف السنين من وجود الشعب اليهودي- اتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة".

    وأضاف: "على أي حال، مع أو بدون اتفاق، سنفعل كل شيء لحرمان إيران من الأسلحة النووية لأن هذا يتعلق بوجودنا ذاته".

    استغلال المفاوضات

    واعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أثبتت مدى قدرة إسرائيل الضعيفة، وأنها لا تقوى إلا على من هم أضعف منها.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "مغامرة نتنياهو في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة كانت نتيجتها 5 آلاف صاروخ سقط في إسرائيل، ماذا سيكون إذا في حال أقدموا على مواجهة إيران؟".

    ويرى ابشناس، أنه خلال مفاوضات فيينا قامت أمريكا وأوروبا باستغلال التهديدات الإسرائيلية للضغط على المفاوضين الإيرانيين، مهددين بأن إيران إن لم تصل إلى تفاهم مع الغرب، فلن يمنعوا إسرائيل من استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

    "لكن بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة –والكلام لا يزال على لسان المحلل الإيراني- اضطرت أمريكا وأوروبا إلى التوقف عن هذه التهديدات، ويبدو أن وزير الخارجية الأمريكي يريد إعادة هذه التهديدات لاستغلالها في المفاوضات القائمة، ليس أكثر".

    بدوره أكد الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب) أنه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى تل أبيب تحدث نتيناهو عن أن إسرائيل تفكر في القيام بعمل عسكري منفرد بدون موافقة واشنطن، وهذه العمليات تستهدف البرنامج النووي الإيراني، خاصة المفاعلات النووية الثلاثة الأساسية في البرنامج النووي لطهران.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "إسرائيل غير قادرة فعليًا على إنجاز هذا التحدي، نظرا لأن هذه المفاعلات مبنية أسفل منحدر جبلي تحت الأرض على عمق 80 مترا يستحيل ضربها عسكريا حتى لو بقنلبة نووية، والحل الوحيد هو الاحتلال البري، وهذا إسرائيل غير قادرة عليه لاعتبارات استراتيجية وجيو استراتيجية معقدة جدًا".

    مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
    © AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
    تمديد إيران لاتفاق المراقبة النووية.. هل ثمة تقدم في مفاوضات فيينا

    ويرى أبوالنور أن: "الملاحظة الثانية في هذا التصريح أنه رقم 10 آلاف لأي مسؤول إسرائيلي يهدد أنه سوف يستهدف إيران وأنه سوف يقوم بعمليات عسركية ضد إيران، لا سيما وأن هناك عرقلة في مسار فيينا المتعلق بالمفاوضات بين إيران ومجموعة إيران +1، والتي تتواجد فيه أمريكا بشكل غير مباشر".

    واستبعد أبوالنور إمكانية أن يكون هذا التصريح قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، سياسيا واستراتيجيا وعسكريا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو الضغط على الإدارة الأمريكية لعدم السماح لإيران بإحراز نقاط تقدم أو مكاسب فيما يتعلق بالمفاوضات.

    وتابع: "جميعنا نعرف أن هناك نقاطًا إيرانية مطلوبة خلال المفاوضات وهي الحديث عن المال السائل الكاش الإيراني في البنوك الأمريكية المحظور بقرارات من ترامب، لكن الإدارة الأمريكية ترفض تماما التفاوض على هذا الأمر وتعتقد أنها لن تتمكن من تنفيذ قرارات بهذا الخصوص إلا بعد توقيع اتفاق أو عودة إيران مرة أخرى لخطة العمل المشتركة".

    "لذلك – والكلام لا يزال على لسان أبوالنور- إسرائيل تضغط على أمريكا حتى لا تبدي أي تنازل إلى حد ما يحقق لإيران مكاسبًا مالية أو سياسية ، لأن إيران لو حصلت على هذه الأموال من البنوك الأمريكية فإنها سوف تنفقها على العمليات الإيرانية وتوسيع دورها في المنطقة خاصة في لبنان وسوريا وغزة، وهذا يضر بالمصالح الإسرائيلية في المقام الأول".

    وأعلنت طهران تمديد اتفاق المراقبة النووية مع وكالة الطاقة الذرية لمدة شهر، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الإيرانية والأوروبية في فيينا.

    وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أن طهران ستواصل المحادثات في فيينا "لحين التوصل إلى اتفاق نهائي" حول عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات.

    انظر أيضا:

     نتنياهو للسفراء الأجانب في بلاده: عليكم أن تدعموا إسرائيل بشكل قاطع
    صحيفة: رغم ضغوط بايدن.. نتنياهو يُصر على استمرار عملية غزة
    عضو كنيست إسرائيلي: نتنياهو أشعل الحرب على غزة للحفاظ على حكمه.. فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر داخل مطعم في قطار زولوتوي أوريول - ترانس سيبيريا إكسبرس
    عربات المطاعم في تاريخ القطارات الروسية
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    إنفوجرافيك... الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟
    الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك