بايدن: يجب إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان "واسعة النطاق" في إثيوبيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يجب وضع حد لانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق في إقليم تيغراي الإثيوبي.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله، إن ثمة انتهاكات تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق، واصفا إياها بـ"غير المقبولة" وطالبا بوضع حد لها.

ودعا بايدن إلى انسحاب القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة الإثيوبية من منطقة تيغراي في إثيوبيا وقال إنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور لتجنب مجاعة على نطاق واسع في المنطقة التي مزقها الصراع.

يتبع...