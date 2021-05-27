اعتقال ستة جنود أرمن حاولوا زرع ألغام على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن محاولة جنود من الجيش الأرميني عبور الحدود واعتقال ستة منهم.

باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية: " يوم 27 أيار/مايو، حوالي الساعة 3:00، حاولت مجموعة استطلاع وتخريب تابعة للقوات المسلحة الأرمينية عبور حدود الدولة الأذربيجانية باتجاه مدينة يوخاري أيريم في منطقة كيلبجار".

ووفقا للبيان، تم نزع السلاح من ستة جنود أرمن وتم أسرهم. وبحسب الجيش الأذربيجاني، حاول المعتقلون زرع الألغام في طرق الإمداد.

وأضاف البيان: "تكدس صباح اليوم عتاد عسكري قرب الحدود، بما في ذلك دبابات للقوات المسلحة الأرمينية. نتيجة أفعالنا توقفت حركتهم. في الوقت الحالي، تراقب وحداتنا الوضع التشغيلي في هذا الاتجاه".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية اتهمت، في 12 أيار/مايو الجاري، القوات المسلحة الأذربيجانية بالقيام ببعض الأعمال "لترسيم الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك"؛ بدون ذكر تفاصيل.

جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.