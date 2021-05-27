فرار مجموعة من سكان الكونغو تجاه رواندا خوفا من ثوران جديد لبركان نيراغونغو

أكدت وزارة إدارة الكوارث وشؤون اللاجئين في رواندا، فرار مجموعة كبيرة من السكان من مدينة غوما الحدودية في الكونغو الديمقراطية، باتجاه رواندا، خوفا من ثوران جديد لبركان نيراغونغو.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال متحدث الوزارة الرواندية، تويشيمي ميديمار، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس إن "أعدادًا كبيرة من الناس من مدينة غوما يشقون طريقهم ببطء إلى رواندا.. وفر مئات الأشخاص من المدينة الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خوفًا من ثوران جديد لبركان نيراغونغو".

Volcan #Nyiragongo: des milliers d'habitants évacuent #Goma face à un risque de catastrophe majeure pic.twitter.com/JyXYn42daF — Figaro Live (@Figaro_Live) May 27, 2021

وأضاف أن "عددًا كبيرًا من الكونغوليين يأتون إلى رواندا عبر الحدود في روبافو".

وكانت إدارة الطوارئ في الكونغو أعلنت أن نحو 4000 مواطن كونغولي قد فروا إلى الحدود مع رواندا هربا من حمم البركان. وأشارت تقارير صحافية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا في المدارس والكنائس.

وعقب ثوران البركان بالأمس، أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.

Residents fleeing #Goma, Congo, on Thursday, five days after Mount Nyiragongo erupted. Fearing future eruptions and tremors, the majority of the community was ordered to evacuate. pic.twitter.com/rehUaCnd61 — ANews (@anews) May 27, 2021

ثار البركان ذاته عام 2002، ما أسفر عن وفاة 200 شخص ونزوح المئات، ويعتبر هذا البركان واحدا من أخطر البراكين في العالم.