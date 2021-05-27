السويد تشدد قانون حظر تعدد الزوجات ليشمل المهاجرين

أقر البرلمان السويدي، اليوم الخميس، تعديلات واسعة على قانون دستوري يحظر تعدد الزوجات في المحاكم السويدية.

لن يتم اعتبار تعدد الزوجات، بما في ذلك في الدول الأخرى، قانونيًا في السويد، من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، أي اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو من هذا العام، بحسب ما ذكر موقع "rg".

كان تعدد الزوجات أساسا محظورا في السويد، لكن هذا الحظر لم ينطبق على عائلات المهاجرين الذين يتزوجون خارج المملكة.

ومع ذلك، يتضمن القانون الجديد استثناءات تمكنت المنظمات النسائية من استخدامها. وستؤخذ حقوق النساء من تعدد الزوجات في الاعتبار عن طريق تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.

وحاول البرلمانيون أن يأخذوا في الحسبان وضع النساء اللائي قد يجدن أنفسهن في الشارع بلا دخل في ظروف اعتبر فيها القانون السويدي أن زواجهن غير قانوني، ولكن لم يبت بالأمر بعد.