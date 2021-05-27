وزير خارجية أرمينيا يقدم استقالته

أعلنت الناطقة باسم خارجية أرمينيا آنا نغداليان، اليوم الخميس، إن القائم بأعمال وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان قدم استقالته.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت نغداليان على فيسبوك: "قدم أيفازيان استقالته"، دون الاشارة إلى الأسباب.

وتسلم آرا أيفازيان وزارة الخارجية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، خلفا لزوغراب مناتساكانيان.

يذكر أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن، الشهر الماضي، استقالته من منصب رئيس الوزراء في البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد العاصفة السياسية التي اندلعت ضده إثر الحرب التي دارت في ناغورني قره باغ الخريف الماضي.