منظمة الطيران المدني الدولي تفتح تحقيقا بحادث هبوط طائرة تابعة لشركة "رايان آير" في ميسنك

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري سكياتشيتانو: "قرر المجلس أنه ينبغي إثبات جميع الحقائق بشكل رسمي من خلال تحقيق منظمة الطيران المدني الدولي من قبل أمانة المنظمة".

وأعرب سالفاتوري عن "قلق المنظمة العميق" إزاء هذا الحادث.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت، الأحد الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

هذا وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، الأحد، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.