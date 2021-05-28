مدعون أمريكيون يحققون في احتمال تدخل أوكرانيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة

يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون، بتقارير تشير إلى تدخل أطراف أوكرانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة: "مدعون فيدراليون يحققون فيما إذا كان مسؤولون أوكرانيون تدخلوا في انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وتشير التقارير إلى إن المحققين ينظرون بتقارير تقول أن بعض المسؤولين الأوكرانيين، ومحامي حملة دونالد ترامب الرئيس السابق رودي جولياني نشروا معلومات مضللة لإلحاق الضرر بالمرشح الرئاسي الديمقراطي آنذاك جو بايدن من أجل مساعدة دونالد ترامب على الفوز بالانتخابات.