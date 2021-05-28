البنتاغون: انسحاب قواتنا من أفغانستان يجري بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوستن، أمام الكونغرس، مساء الخميس: "كما تعلمون، الرئيس بايدن أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول أيلول/ سبتمبر. يمكنني القول إن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وأسرع بقليل".

وأضاف أوستن: "لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر".

هذا وكان ناطق في الإدارة الأمريكية قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الأمركي، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر؛ مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أكدت لطالبان بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أي هجمات خلال سحب القوات.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة 16-25 في المئة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتفقت مع الأطراف الأفغانية، على سحب قواتها حتى الأول من أيار/مايو 2021.

يذكر أيضا أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.