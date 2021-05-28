اتهام رجل أمريكي بتخدير واغتصاب صديقات ابنته المراهقات.. صور

أعلنت قيادة شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، أن رجلا مطلوبا خدر واغتصب صديقات ابنته المراهقات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما.

هاجم دواين جوردون، 41 عامًا، ثلاث فتيات أثناء النوم في منزله في ضاحية سبرينغفيلد جاردنز في بداية شهر أيار/ مايو، وفقًا لإدارة شرطة نيويورك.

Queens man allegedly drugged and raped daughter's teen friends https://t.co/Io7BANcGVB pic.twitter.com/5AqyS6PoZq — New York Post (@nypost) May 28, 2021

​قالت إحدى الضحايا إن جوردون أعطاها حبوباً بيضاء تسببت في إصابتها بالعجز، وبعد ذلك بدأ بعملية الاغتصاب.

ونشرت الشرطة صورا للمشتبه به، الذي قالوا إنه من المحتمل أن يكون مضطربا نفسيا، وغير سوي من الناحية العقلية، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.