ولاية أمريكية تطلق مسابقة للمواطنين الملقحين ضد كورونا والجوائز بملايين الدولارات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسام، عن مسابقة "لوتو" تبلغ الجائزة الأولى نحو 116.5 مليون دولار.

وجاء الإعلان عن المسابقة على الصفحة الشخصية لحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسام على منصة "تويتر" وقال فيه إنه سيتمكن كل مواطن تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد من المشاركة في مسابقة اليانصيب.

CA is launching a $116.5 MILLION GIVEAWAY for vaccinated Californians!



$15 MILLION in cash prizes for 10 winners selected 6/15



$50k for winners on 6/4 & 6/11



Already vaccinated? You’re entered.



Not vaccinated? Next 2 million that get fully vaccinated can ALSO get a $50 card. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 27, 2021

وبحسب الحاكم نيوسام سيتم اختيار الفائزين العشرة الأوائل في 15 يونيو/ حزيران القادم وسيحصل هؤلاء على فرصة للفوز بـ 1.5 مليون دولار أمريكي.

كما سيتمكن 30 فائزا تم تطعيمهم باللقاح من الحصول على 50 ألف دولار أمريكي.

وبعد نجاح الفكرة، قررت عدة ولايات أمريكية تطبيق الفكرة ذاتها وبينها ولاية ماريلاند ونيويورك وكولورادو.

وفي السياق نفسه، تقوم ولايات أمريكية أخرى بابتكار طرق أخرى لحث السكان على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ومنها ولايات تقدم حوافز مالية (100 دولار لكل ملقح) وكمية من الكحول وأمكنة أخرى تقدم مخدرات مرخصة.