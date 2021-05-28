الصين ترد على واشنطن بشأن اعتزام الأخيرة نشر تقرير بشأن منشأ كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن اعتزام الولايات المتحدة نشر تقرير عن منشأ فيروس كوفيد-19 ليس إلا "لعبة سياسية" ومحاولة لإلقاء اللوم على الآخرين.

وقال المتحدث للصحفيين إن "منشأ الفيروس مسألة علمية معقدة هذه المرة، تحاول الولايات المتحدة السماح لأجهزة المخابرات باستخلاص استنتاجات علمية".

وأضاف ليجيان قائلا "هذا يشير فقط إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة بالحقيقة، ولا تريد أي بحث علمي، إنها مجرد لعبة سياسية، ومحاولة لإلقاء اللوم على الآخرين والتنصل من المسؤولية".

ودعت الولايات المتحدة، الخميس، منظمة الصحة العالمية لإجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان، إن الدراسة الأولية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية "كانت غير كافية وغير حاسمة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ودعت البعثة إلى إجراء ما وصفته بتحقيق ثان شفاف يستند إلى أدلة وفي الوقت المناسب بما يشمل الصين.