في تصعيد جديد... ألمانيا تدعو لعزل بيلاروسيا دوليا بسبب "راين آير"

دعا نائب مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، إلى عزل السلطات البيلاروسية دوليا، ردا على الهبوط الاضطراري لطائرة "راين آير" بسبب تقارير حول تفخيخ الطائرة.

برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "برلينر مورغنبوست" عن شولتس قوله إنه "يجب عزل النظام في مينسك على المستوى الدولي".

وأضاف أن "الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إذ اتخذ القرار بإجبار الطائرة على الهبوط، فإنه بذلك انتهك القانون الدولي".

وفي السياق، قالت سلطات الطيران في بيلاروسيا، إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "راين آير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنيوس.

وأشارت إلى أن المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "راين آير"، أوضحت أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت، يوم الأحد الماضي اضطرارياً، في مطار مينسك؛ بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، فيما علقت دول أوروبية عددا من الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة عليها.