الصين تكشف عن مشروع رياضي جديد للوصول إلى العالمية

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بتشييد مراكز تدريب جديدة للشباب وستشجع المدن الرئيسية على تنظيم بطولتين أو أكثر للرجال والسيدات بهدف تحسين مستوى كرة القدم في البلاد حتى تصبح قوة عالمية كبيرة على مستوى اللعبة.

ونقلت وكالة "رويترز" إعلان الإدارة العامة للرياضة في الصين التي قالت إنها "ستعمل على وصول بطولات الدوري المحلية لأعلى مستوى في آسيا بحلول 2030".

وتعهدت الإدارة العامة للرياضة في الصين بالاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في تشجيع المشاركة وتحسين أساليب الإدارة وتشييد بنية تحتية بهدف إنشاء استاد واحد على الأقل لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2025.

كما وعدت الإدارة بدعم الكرة النسائية على مستوى الاحتراف وتشجيع الاستثمار المتنوع في هذا المجال والذي يجمع بين الكيانات الحكومية والخاصة إلى جانب المنظمات الاجتماعية والأفراد.

ورغم كل هذه الجهود والطموحات تأهل المنتخب الصيني لنهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط، كانت في 2002 وحاليا يحتل المركز 77 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) خلف دول صغيرة مثل الرأس الأخضر.