اليابان تدرس تقاسم لقاحات كورونا الفائضة لديها مع بلدان أخرى

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنها تدرس تقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الفائضة لديها مع بلدان أخرى.

وبحسب "رويترز"، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي "نعتقد أن من المهم ضمان إتاحة لقاحات آمنة وفعالة على نحو عادل في جميع البلدان والمناطق من أجل تحقيق تغطية صحية عالمية".

وتابع قائلا "سنبحث وندرس سريعا اتخاذ مسار ملموس فيما يتعلق بكيفية تزويد البلدان والمناطق الأخرى باللقاحات الفائضة عن الكمية المطلوبة في الداخل".

وامتنع عن ذكر ما إذا كانت طوكيو قد تلقت طلبات توريد لقاحات من بلدان معينة.

على صعيد آخر، صرح مسؤول في وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة بأن لجنة بالوزارة وافقت على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لمرض كوفيد-19 في التطعيم بدءا من سن 12 عاما.

تأتي الموافقة وخفض السن الملائم للتطعيم من 16 عاما بعد موافقة الولايات المتحدة وبلدان أخرى هذا الشهر على استخدام اللقاح في تطعيم القاصرين.