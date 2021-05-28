إعلام: حالة الشرطية الفرنسية التي طعنها مجهول بسكين غربي فرنسا حرجة

أفادت وكالة "لوكال فرانس"، اليوم الجمعة، بأن حالة الشرطية الفرنسية التي تعرضت لحادث طعن بسكين في مدينة نانت غربي البلاد، اليوم، حرجة.

باريس - سبوتنيك. هذا وكان مجهول قد قام صباح اليوم بالاعتداء بسكين على شرطية فرنسية في مدينة نانت غربي فرنسا، ثم لاذ بالفرار.

ويذكر أن الحادث وقع في مركز للشرطة ، وبعد الهجوم سلب المعتدي المسدس من الضحية ولاذ بالفرار. وحذرت الشرطة السكان من الخطر المحتمل الذي يمثله هذا الشخص. وحتى الآن لا توجد معلومات حول الدوافع المحتملة للجريمة.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن 240 من رجال الدرك، بما في ذلك ومن وحدة مكافحة الإرهاب، يقومون بالبحث عن المجرم.